بلدية دبي تنظم دورات «أدر مشروعك» للمواطنين المقبلين على بناء مساكنهم

المصدر: دبي - البيان

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نظّمت بلدية دبي الدورة الأولى من سلسلة دورات توعوية بعنوان «أدر مشروعك»، تستهدف المواطنين الحاصلين على قطع أراضٍ سكنية والمقبلين على بناء مسكنهم، وذلك لتزويدهم بالمعلومات المتعلقة برحلة بناء المسكن في جميع مراحلها وكيفية الاستفادة المثلى من خدمات البلدية التي تقدمها خلال رحلة البناء، ابتداءً من تخصيص قطعة الأرض السكنية مروراً بإجراءات تعيين الاستشاري والمقاول وإصدار رخصة البناء وبدء التنفيذ، وصولاً إلى إنجاز المسكن وتزويده بالخدمات.

وتعد سلسلة الدورات مبادرة من بلدية دبي لتسهيل رحلة بناء المسكن للمواطنين، وتقديم التوعية حول حقوق جميع الأطراف والواجبات المترتبة عليهم، وتجنب حدوث تأخيرات أو نزاعات خلال تلك الرحلة أو عوائق قد تؤدي إلى تكاليف مالية إضافية غير مبررة، بما يعزز جهودها في توفير خدمات استباقية متكاملة تحقق سعادة المتعاملين ورضاهم، وبما يتماشى كذلك مع توجيهات حكومة دبي بتكثيف الجهود في مجال توعية الملاك بأساليب البناء الحديثة، وفوائدها كتقليل التكلفة والوقت والحصول على تصاميم جديدة ومتكاملة.

واستعرضت بلدية دبي خلال الدورة التي شهدت تفاعلاً من المشاركين، أبرز الخدمات التي تقدمها للمقبلين على البناء؛ منها خدمة التدقيق الدوري على المسكن، والتدقيق الإنشائي على الأعمال الإنشائية، وإصدار شهادة الإنجاز وخدمة التقييم الفني والنظر في الملاحظات الفنية.

وستستكمل بلدية دبي باقي جلسات الدورة التوعوية للملاك البالغ عددها 5 جلسات على مراحل خلال الأشهر المقبلة، لتحقيق مستهدفاتها بتوعية الملاك بحقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم.

وكانت بلدية دبي قد أطلقت مؤخراً منصة «البناء في دبي» التي توفر خدمات متعددة للملاك تتيح لهم متابعة مراحل تنفيذ مشاريعهم، إضافة إلى توفيرها نماذج استرشادية لعقود الاستشارات والمقاولات للفلل، ودليل مستشار البناء، وتقييمات مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات المسجلين في البلدية.

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