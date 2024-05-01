ديوان حاكم دبي ينعى طحنون بن محمد آل نهيان

المصدر: البيان

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نعى ديوان صاحب السمو حاكم دبي المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وأصدر الديوان، اليوم، بياناً نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه في «إكس»، جاء فيه: «نعى ديوان صاحب السمو حاكم دبي المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم (الأربعاء).

ويتقدّم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام، بأحر التعازي وخالص المواساة.

وأعلن ديوان صاحب السمو حاكم دبي الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 7 أيام اعتباراً من اليوم.

تغمّد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا إليه راجعون».

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