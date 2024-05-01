سيف بن زايد: أمن المواطن وأمن كل إنسان يعيش على أرض الإمارات.. من أولويات قيادتنا الرشيدة

المصدر: البيان

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قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: "إن المؤثرات العقلية والمواد المخدرة آفة خطيرة، باتت تشكل تحدياً عالمياً ‏على استقرار المجتمعات وأمنها وتماسكها، وأجمعت الشرائع السماوية على ضرورة حماية النفس البشرية والمحافظة عليها؛ فالعقل نعمة إلهية ميّز الله بها الإنسان عن باقي مخلوقاته".

جاء ذلك في كلمة سموه اليوم (الأربعاء) خلال الجلسة العاشرة للمجلس الوطني الاتحادي من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، والتي تم خلالها مناقشة، موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات، ووجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.

واكد سموه أن "الإنسان يمثل ركيزة التنمية ومحركها، لهذا كان وما زال الاهتمام به على رأس أولويات قيادتنا الرشيدة منذ تأسيس اتحاد دولة الإمارات وحتى يومنا هذا، وهو ما أشار إليه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بأن: "المواطن هو الثروة الحقيقية للوطن"، وللمحافظة على هذا الإنسان نفسياً وعقلياً واجتماعياً، يقع على عاتقنا جميعاً من سلطات تشريعية وتنفيذية بذل أقصى الجهود للحد من أي ضرر يمكن أن يهدد مكونات المجتمع".

وأضاف سموه، إن "دولة الإمارات تتصدر العديد من المؤشرات التنافسية العالمية في المجالات الأمنية ومكافحة المخدرات، وهذا ما تشير إليه الأرقام والنتائج المحققة على أرض الوطن، وهي نتاج توجيهات القيادة الرشيدة وإشرافها المستمر، وجهود وطنية تكاملية وإستراتيجية تشاركية على مدار أعوام من العمل بروح الفريق الواحد".

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