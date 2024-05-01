سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على المناطق الشمالية والشرقية

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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شهدت اليوم مناطق متفرقة شمالاً وشرقاً سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة أحياناً، وأدت الأمطار الغزيرة إلى جريان وادي العجيلي في رأس الخيمة ووادي سهم بالفجيرة.

وسقطت أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد على طريق شوكة ـ وادي العجيلي برأس الخيمة، وكانت غزيرة على خورفكان ومتوسطة على سد الرفيصة وعلى طريق خورفكان باتجاه شيص بالشارقة وعلى الحيل والفرفار والبثنة بالفجيرة.

ودخلت حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها الدولة المرحلة الثانية مساء اليوم، وذلك مع تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي من الشمال الغربي وتيار هوائي في طبقات الجو العليا، مع تقدم تشكلات مختلفة من السحب، يتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع البرق والرعد أحياناً، مع سقوط البرد أحياناً، بدأت من الغرب ومن المتوقع أن تمتد إلى معظم مناطق الدولة وتتركز على المناطق الغربية والسواحل وبعض المناطق الشرقية.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم غد غير مستقر، يتخلله سحب ركامية مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية السرعة مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية قد تصل سرعتها إلى 65 مع السحب في الخليج العربي ومتوسط الموج يصبح مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً مع السحب في بحر عمان.

وجدد المركز الوطني تحذيراته بضرورة توخي الحيطة والحذر اثناء هطول الأمطار الغزيرة من السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والشمالية والرياح القوية التي تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية أحيانا، كما دعا إلى الابتعاد عن أماكن جريان الأودية وأماكن تجمع المياه.

وسجلت أعلى درجة حرارة اليوم على الدولة في مزيرعة بمنطقة الظفرة بواقع عند الساعة الثالثة عصرا، كما سجلت أقل درجة في جبل جيس برأس الخيمة بمقدار 20.1 درجة مئوية عند الساعة الثالثة صباحاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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