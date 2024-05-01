"التعلم عن بعد" في مدارس أبوظبي الخاصة إلى نهاية الأسبوع

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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قررت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي التحول إلى "التعلم عن بعد" يومي الخميس والجمعة، 2 و3 مايو الجاري، وذلك بسبب الحالة الجوية التي تمر بها الدولة حالياً، وحفاظا على سلامة المجتمع المدرسي.

في السياق، أخطرت إدارات المدارس أولياء الأمور عبر البريد الإلكتروني باعتماد التعليم عن بعد خلال اليومين المقبلين، ومن ثم تجهيز الأجهزة اللوحية لتلقي الحصص الدراسية عبر Google Classroom، وتفعيل المنصات الرقمية الخاصة بكل مدرسة، ودخول الطلبة في الوقت المحدد لكل حصة دراسية.

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