مكتوم بن محمد: الإمارات منصة لتبادل الرؤى وتحقيق التعاون لتشكيل مسار أسواق المال

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الإمارات منصة دائمة لتبادل الرؤى وتحقيق التعاون والشراكة والاستفادة من الخبرات الاقتصادية لتشكيل مسار أسواق المال، وتحقيق ازدهارها بما يعود بالخير على الاقتصاد ومستقبل الأجيال القادمة.

وقال سموه في تدونية على منصة التواصل الاجتماعي "X": "انطلقت اليوم قمة أسواق رأس المال 2024 التي تمثل تجمعاً لأهم قادة الاقتصاد وأسواق المال والخبراء بهدف تحليل ومراقبة تطورات المشهد المالي، ووضع التوصيات الملائمة لتشكيل مستقبل أسواق المال".

وأضاف: "القمة تنطوي على فرص عديدة لاستكشاف تأثير التغيرات الاقتصادية والتطور التكنولوجي على أنماط وسلوك المستثمرين ومستقبل أسواق رأس المال عالمياً ومحلياً".

وتابع سموه: "الإمارات هي منصةً دائمة لتبادل الرؤى وتحقيق التعاون والشراكة والاستفادة من الخبرات الاقتصادية لتشكيل مسار أسواق المال، وتحقيق ازدهارها بما يعود بالخير على الاقتصاد ومستقبل الأجيال القادمة".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز