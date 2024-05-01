المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق و المواصلات في دبي عن تمديد ساعات عمل مترو دبي يومي الأربعاء والخميس 1 و 2 مايو 2024، من الساعة 12:00 منتصف الليل إلى الساعة 5:00 صباح اليوم التالي.

وأوضحت الهيئة في حسابها على منصة " إكس " أن القطارات ستنطلق من محطة سنتربوينت وستتوقف في المحطات التالية فقط، محطة طيران الإمارات، محطة المطار مبنى رقم 1، محطة المطار مبنى رقم 3، ومحطة جي جي كو.

ودعت إلى تفقّد رصيد نول قبل الانطلاق (15 درهماً الحد الأدنى).

وكشفت عن توفر مركبات الأجرة في محطتي سنتربوينت وجي جي كو لنقلكم بسهولة إلى وجهاتكم بعد النزول من المترو.

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