"مبادلة للرعاية الصحية دبي" تحصل على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة

المصدر: وام

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حصلت "مبادلة للرعاية الصحية دبي" - جزء من مجموعة" M42 "- على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة "جي سي آي" وذلك بعد فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز 18 شهراً منذ افتتاح أبوابها بمنطقة "جميرا "بدبي في أكتوبر من عام 2022.

ويمثل اعتماد اللجنة الدولية المشتركة تكريماً رفيع المستوى لمنشآت الرعاية الصحية ويؤكد على التزام مبادلة للرعاية الصحية دبي بتقديم الرعاية عالية الجودة التي تركز على المرضى والحفاظ على معايير صارمة لسلامتهم.

وجاء الحصول على هذا الاعتماد عقب إجراء استطلاع شامل لمدة خمسة أيام في شهر يناير الماضي غطى جميع جوانب عملياتها ليرسي معياراً استثنائياً للإنجاز السريع في قطاع الرعاية الصحية ويعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها" M42 " لتحقيق التميز في تقديم الخدمات الصحية والطبية عالية الجودة.

و تقدم "مبادلة للرعاية الصحية دبي" - مستفيدة من حلول الصحة المتقدمة لدى" M42" - للمرضى خدمات طبية متطورة وعالية الجودة بشقيها الجراحي وغير الجراحي حيث تتميز وتختص بجراحة اليوم الواحد وخدمات التشخيص ضمن 30 مجالاً طبياً لفئات عمرية عديدة حيث تضع سلامة المرضى ورعايتهم المتميزة في المقام الأول.

وقالت صفية المقطري الرئيسة التنفيذية بالإنابة في "مبادلة للرعاية الصحية دبي": "يمثل هذا الإنجاز اللافت ..ثمرة جهود فريق عملنا بأكمله حيث نشعر بفخر كبير بتحقيقه لاسيما وأنه يبرهن على التزام مبادلة للرعاية الصحية دبي بخدمة المجتمع وضمان حصول أفراده على الرعاية الشاملة المقدمة بأيدي أمهر الخبراء ضمن مرافق متطورة".

وتجري " مبادلة للرعاية الصحية دبي" عملية مراجعة شهرية وربع سنوية لمؤشرات الأداء الرئيسية على المستويين السريري والتشغيلي ضماناً لتطبيق أفضل المعايير والممارسات باستمرار.

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