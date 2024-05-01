"فحام دورز" تحوّل مفهوم "الحياة الخضراء" إلى واقع

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انطلاقاً من موقعها الرائد كعلامةٍ تجارية تشكل عنواناً للتميّز وتكرّسٍ جهودها لمفهوم "الحياة الخضراء"، أعلنت "فحام دورز" عن إطلاق مبادرتها الجديدة وغير المسبوقة "شجرة لكل باب"، بالشراكة مع بلدية مدينة أبو ظبي. تجسد هذه المبادرة التزام شركة "فحام دورز" الثابت بالاستدامة، وتعهّدها بالحفاظ على البيئة الخضراء، من خلال زرع شجرة مقابل كل بابٍ تبيعه، وذلك تعزيزاً لرسالتها البيئية وفلسفتها القائمة على أنّ الأفعال هي الأصدق والأكثر حضوراً وتأثيراً من الكلمات والخطابات، عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على البيئة المستدامة وتعزيز مفهوم "الحياة الخضراء".

تأتي هذه المبادرة بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي، وتندرج ضمن الالتزام الثابت بدعم برنامج دولة الإمارات العربية المتحدة الطموح للحفاظ على البيئة ومكافحة الآثار السلبية للتغيّر المناخي، حيث تسعى "فحام دورز" إلى إحداث تأثيرٍ إيجابيّ دائم في النظام البيئيّ، مع تشجيع عملائها على اعتماد ممارساتٍ مسؤولة تساهم في الحفاظ على البيئة وجعلها أكثر استدامةً وخضرةً.

قامت شركة "فحام دورز" حتى اليوم بزراعة 4,000 شجرة، وتهدف إلى مضاعفة هذا العدد ليصل إلى 8,000 شجرة بحلول شهر يونيو المقبل، إلى جانب هدفها الطويل الأمد المتمثل في زراعة نحو 24,000 شجرة بحلول نهاية العام 2024. لا شك في أنّ الجهود المتواصلة لبلدية مدينة أبوظبي، وتعاون "فحام دورز" معها، والاستجابة المفلتة التي يبديها أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمون فيها، حوّلت هذه المبادرة إلى واقع، عبر المساهمة في زراعة شجرة مع كل عملية بيعٍ لباب.

عند شرائهم للأبواب الداخلية والخارجية والخزائن من "فحام دورز"، يضمن العملاء اقتناءهم منتجاتٍ مبتكرة وعالية الجودة، ويساهمون كذلك في الحفاظ على بيئةٍ مستدامة، بالإضافة إلى حصولهم على ضمان على التصنيع لعشر سنوات، وضمان لمدّة عشرين سنة ضدّ أضرار المياه والنمل الأبيض، بما يؤكد الالتزام الدائم من "فحام دورز" بالتميّز الذي يلاقي سعيها إلى إحداث تغيير إيجابيّ في المجتمع المحلي وفي العالم.

تمتلك "فحام دورز" مجموعةً هائلة ومتنوّعة من المنتجات التي تنفرد بمواصفاتٍ وميزاتٍ لا تُضاهى، منها على سبيل المثال الخصائص المضادة للبكتيريا والعازلة للصوت والمقاومة للماء، مع الالتزام الفعليّ بتوفير حلول تصميم مبتكرة "صُنعت في دولة الإمارات"، لدولة الإمارات.

يمكنكم الاطلاع على مسار هذه المبادرة عبر حساب "فحام دورز" على "إنستغرام": @fahamdoors، حيث تتابعون بشكلٍ مباشر وتفصيليّ التأثير الإيجابيّ لمشترياتكم من هذه الشركة على البيئة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.fahamdoors.com، والانضمام إلى مبادرةٍ تساهم في تحقيق مستقبلٍ أكثر اخضراراً.

حول "فحام دورز":

على مدار أكثر من عقدٍ من الزمن، كرّست "فحام دورز" موقعها البارز في السوق المحلية، من خلال حضورها في آلاف المنازل عبر جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، مع تقديمها خدماتٍ لا مثيل لها، تشمل التركيب المجانيّ، وخدمة ما بعد البيع، وخدمة العملاء، ودراسة مستلزمات الموقع، وضمان التصنيع وغيرها. تفخر "فحام دورز" بامتلاكها أضخم صالات العرض للأبواب في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تقع في أم الشيف- دبي، وطريق المطار- أبوظبي، وتقاطع الساعة- العين.

"فحام دورز".. تفتح الأبواب لمستقبلٍ أكثر خضرةً.

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل عبر: 800-36677

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