المصرف المركزي : بنوك دبي تضيف 218 مليار درهم إلى قاعدة أصولها خلال عام

المصدر: ابوظبي – سامح الليثي

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كشف المصرف المركزي أن البنوك العاملة بإمارة دبي استطاعت رفع قاعدة أصولها بأكثر من 218 مليار درهم خلال عام لترتفع اجمالي الاصول بنسبة13.3% من 1.637 تريليون درهم فبراير 2023 إلى 1.855 تريليون درهم بنهاية فبراير 2024.

وأوضح تقرير المؤشرات المصرفية الصادر عن المصرف المركزي بأن استثمارات البنوك بالامارة بأن الاستثمارات قد ارتفعت بدورها بنسبة 27.5% من 207 مليار درهم إلى قرابة 264 مليار درهم .

وأظهر التقرير بأن الإئتمان المنوح من ق بنوك الإمارة قد بلغ رصيد تراكمي 909 مليار درهم مقارنة برصيده الإجمالي البالغ 868مليار نهاية فبراير 2023.

بينما ارتفع رصيد الودائع المسجلة من تريليون درهم في فبراير 2023 الى1.186 تريليون في فبراير العام الجاري.

على صعيد أخر أوضحت البيانات بأن بنوك أبوظبي ظلت في صدارة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة حيث تخطت حاجز تريليوني درهم مقارنة باجمالي 1.828تريليون درهم في فبراير العام الماضي فيما ارتفعت الإستثمارات من 284.6مليار إلى 330مليار درهم

بينما استقرت الودائع عند 1.129تريليون درهم نهاية 2023 مقارنة برصيد تراكمي في العام السابق فوق حاجز التريليون درهم له فيما ارتفع الإئتمان من 868مليار درهم إلى 933مليار درهم .

على جانب اخر ارتفعت أصول بنوك الدولة الأخرى من 288 مليار درهم إلى 322مليار درهم وارتفعت الودائع من 188مليار درهم إلى 212مليار درهم وكذلك الإئتمان من 161مليار درهم إلى 170.6مليار درهم في الوقت الذي نمت فيه الإستثمارات من 49مليار درهم إلى 59مليار درهم نهاية فبراير الماضي .

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