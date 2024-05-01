محمد بن راشد : نؤمن بأن القراءة يمكن أن تغير الحياة وتفتح أبواب العلم والحضارة

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن القراءة يمكن أن تغير الحياة وتفتح أبواب العلم والحضارة.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : اطلعت اليوم على أرقام تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة .. المشروع الأكبر في العالم لتشجيع الطلاب على القراءة … شاركت معنا 229 ألف مدرسة من خمسين دولة في هذه الدورة … ووصل عدد الطلاب 28 مليون طالب يشرف عليهم 154 ألف مشرف ومشرفة" .



وأضاف سموه " نؤمن بأن القراءة يمكن أن تغير الحياة .. ونؤمن بأن القراءة ستصنع أجيالاً مختلفة .. وستفتح أبواب العلم والحضارة .. نشكر جميع الدول المشاركة .. ونتمنى لملايين الطلاب رحلة حياة رائعة مع القراءة "..

محمد بن راشد: اطلعت اليوم على أرقام تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة .. المشروع الأكبر في العالم لتشجيع الطلاب على القراءة … شاركت معنا 229 ألف مدرسة من خمسين دولة في هذه الدورة … ووصل عدد الطلاب 28 مليون طالب يشرف عليهم 154 ألف مشرف ومشرفة .@HHShkMohd #صحيفة_البيان pic.twitter.com/NYW13pw0N1 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 1, 2024

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