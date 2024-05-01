«الأرصاد»: أمطار متفاوتة الشدة متوقعة غداً وانخفاض في درجات الحرارة

المصدر: أبوظبي - البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس غداً الخميس غير مستقر تتخلله سحب ركامية مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية السرعة مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية ويكون البحر مضطرب الموج، وشديد الاضطراب أحياناً قد تصل سرعتها إلى 65 مع السحب في الخليج العربي.

وسقطت أمس أمطار متوسطة وخفيفة على أبوظبي في مشيرف وشمالي الختم وشرقي الباهية والشوامخ وكانت غزيرة على حبشان بمنطقة الظفرة وفي رأس الخيمة على طريق شوكة ـ وادي العجيلي ووادي طوى ووادي مي والحيل بالفجيرة، وعلى عجمان في مصفوت، وعلى طريف وكلباء بالشارقة.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأربعاء صحواً إلى غائم جزئياً وغائم مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الجزر وبعض المناطق الشرقية والغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة أحياناً مع السحب صباح الخميس وتكون مثيرة للغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، يصبح مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً.

فرصة

ويوم الجمعة يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وسجلت أعلى درجة حرارة على الدولة أمس في بدع دعفس بمنطقة الظفرة بمقدار 41.6 درجة مئوية عند الساعة 12:30 ظهراً، كما سجلت أقل درجة في جبل جيس برأس الخيمة بمقدار 17.4 درجة مئوية عند الساعة الـ5 صباحاً.

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