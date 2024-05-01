منصور بن زايد يستقبل عبدالله بن سالم القاسمي

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، بقصر الوطن في أبوظبي سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

وتبادل سموهما في اللقاء الأحاديث الأخوية الودية وبحثا عدداً من الموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمواطن وبما يعزز مسيرة التنمية، ويحقق مزيداً من التطلعات والإنجازات التي تشهدها الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

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