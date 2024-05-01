«سالك» تدعم مركز دبي للتوحد

المصدر: (دبي ـ البيان)

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أعلنت شركة «سالك»، المشغل الحصري لنظام تحصيل التعرفة المرورية في إمارة دبي، عن تبرعها بمبلغ 200 ألف درهم لـ«مركز دبي للتوحد»، تماشياً مع التزامها بإحداث تغيير إيجابي وملموس في المجتمع. وتأتي هذه المساهمة التي قدمتها «سالك» لتؤكد على التزام الشركة بدعم الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد وعائلاتهم في الدولة، وذلك تماشياً مع أهداف المسؤولية الاجتماعية للشركات.

وقال إبراهيم الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»: نحرص من خلال هذه المساهمة وفي إطار التزامنا بتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركة، على دعم الشمولية في المجتمع والمساهمة في تحسين الرفاهية المجتمعية لأفراده، ونسعى لتقدير جهود الأطفال المصابين بالتوحد وعائلاتهم وتكريمها .

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