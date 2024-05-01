«دبي الطبية» تقدم خدماتها العلاجية لذوي التوحد وأسرهم

المصدر: دبي - وام

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تواصل مدينة دبي الطبية بذل جهودها الرامية إلى دعم الأفراد المصابين باضطراب طيف التوحد وأسرهم من خلال منظومة متطورة توفر مختلف الخدمات الطبية والعلاجية، وتمكين شركاء أعمالها من تقديم الخدمات التي تلبي جميع احتياجات هذه الفئة المهمة في المجتمع.

وتحتفي مدينة دبي الطبية بشهر أبريل بصفته «شهر التوعية بالتوحد» لتكثيف جهودها وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه ذوو طيف التوحد وأسرهم.

وقال سالم دحمان مدير إدارة الاتصال والتسويق في سلطة مدينة دبي الطبية، إن سلطة مدينة دبي الطبية تدعم شركاء أعمالها من خلال تطوير منظومة تمكنهم من توفير مختلف الخدمات الطبية والعلاجية، حيث تضم المدينة منشآت متنوعة لمساعدة ذوي التوحد ودعم أسرهم في تخطي التحديات التي تواجههم وتطوير واعتماد برامج تدخل تستند إلى الدراسات العلمية.

ولفت إلى أن عدداً من شركاء الأعمال في المدينة يقدمون برامج أنشطة مهارات الحياة اليومية لذوي التوحد مثل الرعاية الذاتية والنظافة وإعداد الوجبات والأعمال المنزلية لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم وليصبحوا أفراداً فاعلين في مجتمعاتهم.

وأشار إلى أن أحدث الدراسات المتعلقة بالتوحد تؤكد على أهمية المنهجيات المخصصة والعلمية في تلبية الاحتياجات المتنوعة لذوي التوحد، حيث يحرص شركاء الأعمال في مدينة دبي الطبية على مواكبة هذه التطورات لتقديم أعلى معايير الخدمات العلاجية.

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