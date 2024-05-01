بحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات وأذربيجان

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، حكمت حاجييف، مساعد رئيس جمهورية أذربيجان مدير إدارة السياسة الخارجية بالإدارة الرئاسية، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مستجدات العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري.. وتطرقا إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والقوقاز.. وأكدا التزام البلدين الصديقين بتعزيز الحوار والتعاون وحل النزاعات بالطرق السلمية لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز السلام والازدهار.

وأكد معالي الصايغ خلال اللقاء حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على تنمية أوجه التعاون المشترك مع جمهورية أذربيجان بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، مجدداً دعم دولة الإمارات الشامل لأذربيجان في استضافة مؤتمر الأطراف COP29 في باكو أواخر العام الجاري.

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