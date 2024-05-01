«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد المنسق المقيم للأمم المتحدة

المصدر: أبوظبي - وام

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تسلّم سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، نسخة من أوراق اعتماد بيرانجير بويل يوسفي، المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى الدولة . وأكد حرص الإمارات على تعزيز شراكتها مع منظمة الأمم المتحدة وتقديم كافة أشكال الدعم لبرامجها. من جانبها، أشادت بويل يوسفي، بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارات اقليمياً وعالمياً في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله».

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