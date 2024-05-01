«استشاري الشارقة» يبحث إحياء مهنة صيد الأسماك وتطويرها

المصدر: الشارقة - وام

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بحثت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مختلف الخطط والسياسات المتعلقة بإحياء مهنة صيد الأسماك والارتقاء بها في إمارة الشارقة والجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع.

جاء ذلك خلال زيارتها أمس هيئة الشارقة للثروة السمكية بمقرها بمدينة الشارقة استعداداً لمناقشة سياسة الهيئة من قبل المجلس الاستشاري خلال جلسة عامة يتم التحضير لها حالياً ضمن أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر.

وتناولت اللجنة كافة الأدوار التي تؤديها الهيئة وما تنظمه من فعاليات وأنشطة، وجهودها المتواصلة للمحافظة على الثروة السمكية وتنميتها.

وأوضح أحمد راشد الشامسي مقرر اللجنة، أن الزيارة تأتي للاطلاع على مختلف البرامج والخطط وإعداد المحاور الخاصة بالجلسة المقبلة، والتي من شأنها أن تمكن وتعين الهيئة لأداء دورها وما تضطلع به من مسؤوليات ومهام في دعم الأنشطة ذات الصلة بالصيد ومتابعة جهود الصيادين والاهتمام بالتشريعات ذات العلاقة بالشأن المحلي.

وأطلع علي أحمد أبو غازيين رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية، أعضاء اللجنة على مختلف جهود الهيئة وبرامجها في العمل على تنمية الثروة السمكية بالتعاون مع جمعيات الصيادين والجهات المعنية وما تعنى به من جهود بحث ودراسة ووضع الاقتراحات والحلول.

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