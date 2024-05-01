شرطة أبوظبي و«تريندز» يطلقان برنامج البحث العلمي للمتدربين بأكاديمية سيف بن زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي وبالتعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات برنامج البحث العلمي لنخبة متدربي الأكاديمية.

وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، أهمية البحث العلمي في تطوير قدرات منتسبي الأكاديمية، وتعزيز مهاراتهم في مجال التحقيق والتحليل، وذلك خلال افتتاحه البرنامج بحضور الدكتور محمد عبد الله العلي الرئيس التنفيذي لـ «تريندز».

البحث العلمي

وأوضح أن البحث العلمي هو أساس التطوير والتقدم في جميع المجالات، بما في ذلك مجال الأمن والشرطة، لافتاً إلى اهتمام أكاديمية سيف بن زايد بغرس ثقافة البحث العلمي لدى المنتسبين منذ بداية التحاقهم بالأكاديمية.

وأضاف: البرنامج يعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه، معرباً عن ثقته بأنّه سيسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على إجراء بحوث علمية رصينة تُساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في مجتمعنا.

وأشاد بالتعاون بين الأكاديمية ومركز تريندز، معرباً عن تقديره للمركز على مبادرته بتنظيم البرنامج العلمي، ومؤكداً استمرار التعاون بين الأكاديمية والمركز في المستقبل.

ورحب الدكتور محمد عبدالله العلي بالمشاركين في البرنامج في رحاب «تريندز»، وأكد أهمية البحث العلمي في مجال الأمن والشرطة.

وأوضح أن «تريندز» كمؤسسة بحثية مستقلة عالمية التوجه يحرص على الالتزام الصارم بمعايير البحث العلمي العالمية، في برامجه التدريبية، وفي تحليله الظواهر والقضايا المختلفة.

4 محاور

وأشار إلى أن البرنامج يتضمن أربعة محاور هي مدخل عام للبحث العلمي، ومناهج وتقنيات البحث الكمي، ومناهج وتقنيات البحث النوعي، وإعداد البحث العلمي ويستمر 4 أشهر منها شهر للمادة النظرية و3 للمواد العملية وصمم خصيصاً لتزويد الطلبة والمتدربين بالأدوات الأساسية لإجراء أبحاث فعالة في مجالاتهم باعتبارهم قادة المستقبل في مجال الأمن والشرطة.

وأكد أن «تريندز» يفخر بفريقه من المدربين المختصين الذين يتمتعون بالخبرة الواسعة، نظرياً وتطبيقياً، في منهجية البحث، وهم متحمسون لإرشاد الطلبة خلال هذا البرنامج.

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