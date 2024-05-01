سعود بن صقر يبحث تعزيز علاقات التعاون مع سفير باكستان

المصدر: رأس الخيمة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، فيصل نياز ترمذي، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون الوثيقة مع جمهورية باكستان الإسلامية في شتى المجالات، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. ومن جانبه، عبر فيصل نياز ترمذي، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بعمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

حضر اللقاء، الشيخ الدكتور حامد بن أحمد آل حامد، وعدد من المسؤولين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز