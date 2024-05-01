«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن تنظيم «التمريض المنزلي»

المصدر: الشارقة - وام

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

وأصدر المجلس قراراً في شأن تنظيم خدمة التمريض المنزلي في إمارة الشارقة، تضمن عدداً من التعديلات منها رفع مجمل دخل الأسرة للمستفيدين من خدمة التمريض المنزلي، لتسهم دائرة الخدمات الاجتماعية في سداد نسب من تكاليف الخدمة المقدمة للأسر التي يزيد دخلها على 17 ألفاً و500 درهم، وذلك لإتاحة الفرصة لمستفيدين أكثر ولدعم استقرار الأسرة الإماراتية، كما نص القرار على أن تُنشأ في الإمارة لجنة طبية دائمة تسمى (اللجنة الطبية لخدمة التمريض المنزلي) تتبع دائرة الخدمات الاجتماعية، ويصدر بتشكيلها واختيار رئيسها وتسمية أعضائها وتحديد مكافآتهم ونظام عملها قرار من المجلس.

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