«طرق دبي»: 950 ألف مستخدم لتطبيق   «nol pay»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات ارتفاع أعداد مستخدمي تطبيق الدفع الرقمي نول «nol pay» إلى أكثر من 950 ألف مستخدم، فانسحب ذلك على كمية البطاقات الرقمية، التي بيعت عبر هواتف سامسونج الخاصة بهم، والتي تجاوزت 6000 بطاقة رقمية، أي بزيادة بلغت 100 % عما تم بيعه في السنوات الثلاث السابقة، وقد أُنجزت 4355 معاملة رقمية منذ إطلاق الخدمة يناير الماضي، ما يؤكد رواج هذه المبادرة الرائدة ووظائفها السلسة لدى المتعاملين.

ويعد إطلاق هذه الخدمة خطوة تطويرية رائدة تسهل على مستخدمي هواتف سامسونج النقالة استخدام وسائل النقل العام، فيتيح أحدث ميزة في تطبيق الدفع نول (nol Pay) لمستخدمي هواتف سامسونج إمكان الوصول بسهولة إلى مترو دبي ووسائل النقل العام الأخرى عن طريق تثبيت بطاقة نول الرقمية في أجهزتهم الذكية، ويتيح تحميل تطبيق الدفع نول الاستمتاع بالمعاملات غير النقدية أو الدفع في أثناء التنقل بلمسة من جهازك الذكي.

وقال صلاح الدين محمد المرزوقي مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي، إن هذه المبادرة المبتكرة تمكن مستخدمي هواتف سامسونج من إجراء معاملات بطاقة نول الرقمية مباشرة من هواتفهم الذكية، ما يضمن رحلات سلسة عبر شبكة النقل العام الواسعة في دبي حيث ارتفع عدد مستخدمي تطبيق الدفع نول (nol pay) إلى أكثر من 950 ألف مستخدم، من مجمل عدد مستخدمي بطاقات نول التقليدية والرقمية البالغ 5 ملايين مستخدم تقريباً.

وأضاف المرزوقي: «توفر بطاقة نول الرقمية مزايا تمتد إلى ما هو أبعد من وسائل النقل العام إذ يمكن استخدامها في الدفع للمعاملات في مختلف منافذ البيع بالتجزئة، ومن ذلك المتاجر المختارة، والبقالات، والمتاحف، وغيرها، الأمر الذي يعزز الراحة والكفاءة للمستخدمين في جميع أنحاء المدينة».

وتُسَهّل هذه المبادرة تجربة التنقل وتسرّع التقدم التكنولوجي في مدينة دبي، ما يؤدي إلى مستويات أعلى من الراحة والسلاسة للمستخدمين وسَتُسهِمُ في تعزيز الدور البارز للمدينة في موقع الريادة العالمية في مجال الابتكار في المدن الذكية، وقيادة التقدم التقني في المنطقة.

وأكد التزام هيئة الطرق والمواصلات تحسين جودة الحياة للمقيمين والزوار على حدٍ سواء، وتوفير راحة لا مثيل لها وسهولة الوصول إلى رحلاتهم اليومية عبر المدينة.

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