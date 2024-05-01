شرطة دبي و«المدرسة الرقمية» تدعمان المبادرات المجتمعية الرقمية وجودة الحياة

المصدر: دبي - البيان

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وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم مع «المدرسة الرقمية»، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وذلك في مجال دعم جهود المبادرات المجتمعية الرقمية، ومنها مبادرة «تبرع بجهاز»، الهادفة إلى إطلاق منصة رقمية جديدة للتعلم تسعى إلى رسم معالم جديدة لمستقبل التعليم العالمي عبر توظيف التقنيات الحديثة في توسيع الفرص التعليمية للمجتمعات الأقل حظاً حول العالم.

ووقع مذكرة التفاهم من طرف القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء الدكتور محمد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للعمليات، ومن طرف المدرسة الرقمية، الدكتور وليد آل علي، الأمين العام للمدرسة، وذلك على هامش معرض «ديهاد» بالمركز التجاري العالمي، بحضور العميد علي المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ونائبه العقيد الأستاذ الدكتور سعود الرميثي، وكبار الضباط وموظفي الطرفين.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار حرص الطرفين على تحقيق رؤية حكومة دبي في تحقيق جودة الحياة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتكامل الجهود، وتبادل أفضل الممارسات، والتجارب المؤسسية على كافة الأصعدة، وترسيخ ثقافة المشاركة في المبادرات المجتمعية، وتطوير الخدمات المُقدمة من المدرسة الرقمية في دعم التعليم الرقمي للمجتمعات.

ورحب اللواء محمد ناصر الرزوقي بتوقيع مذكرة التفاهم بين شرطة دبي والمدرسة الرقمية، مؤكداً أن المذكرة ستسهم في تعزيز التعاون المشترك في دعم المبادرات المجتمعية للمدرسة الرقمية الهادفة إلى رفع مستوى التعليم الرقمي في المجتمعات الأقل حظاً حول العالم.

من جانبه، قال الدكتور وليد آل علي: «نحن سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي التي ستسهم في دعم المبادرات المجتمعية في المجال الرقمي، وستسهم في تبادل الخبرات والمعارف في المجالات التي تُعنى بجودة الحياة ورفع مستويات التعليم الرقمي».

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