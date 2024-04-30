«أمنية» تسعد قلوب 9 أطفال بمستشفى أبو الريش في مصر

المصدر: وام

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تمكّنت مؤسسة "تحقيق أمنية" الإماراتية من تحقيق أمنيات 9 أطفال في مستشفى "أبو الريش الياباني" بالقاهرة.

حضر حفل تحقيق الأمنيات مريم خليفة الكعبي، سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وصالح السعدي، نائب سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وهاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية" الإماراتية، والأستاذ الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب بجامعة القاهرة - رئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتورة رشا جمال، مدير عام مستشفى أبو الريش الياباني، ونهى الشوربجي، رئيس المشروعات والبرامج في مؤسسة "تحقيق أمنية".

واستمتع الأطفال مع عائلاتهم بحفل تحقيق الأمنيات الذي أقيم في صالة المستشفى، وشهد فعاليات مسلية خلقت أجواء ترفيهية مُتميّزة، إضافة إلى عروض الساحر التي أسعدت قلوب الأطفال ورسمت ضحكات الفرح على وجوههم.

وشاركت السفيرة مريم خليفة الكعبي مع فريق مؤسسة "تحقيق أمنية"، في تحقيق أمنيات الأطفال التي تنوّعت ما بين الحصول على آي فون، وتابلت، وشاشة تلفزيون كبيرة وغيرها الكثير.

وتوجّه هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية" بالشكر والعرفان إلى سعادة سفيرة الإمارات والقائمين على سفارة الدولة في القاهرة لتواجدهم المتواصل في فعاليات ومُبادرات المؤسسة، وإسعاد قلوب الأطفال المرضى في أجواء احتفالية زرعت مشاعر الأمل والتفاؤل لديهم مع عائلاتهم.

وقال هاني الزبيدي: "إن وجودنا في جمهورية مصر العربية لتحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة ومُزمنة، يوضح جليا جهود دولة الإمارات الإنسانية النبيلة التي تسعى على الدوام لنشر مشاعر السعادة والأمل بين أفراد المجتمعات دون تفريق".

كما تقدّم الزبيدي بالشكر والتقدير إلى القائمين على مستشفى "أبو الريش الياباني" بالقاهرة، على تعاونهم المستمر مع المؤسسة، مثنياً على خدماتهم المُتميّزة التي تحرص على توفير أرقى معايير العناية الصحية والطبية للأطفال المصابين بأمراض خطيرة ومُزمنة تُهدّد حياتهم.

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