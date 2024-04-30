بلدية دبي تدعو للالتزام بالإجراءات الاحترازية لضمان السلامة خلال الحالة الجوية

المصدر: البيان

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دعت بلدية دبي الجمهور إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضمن السلامة والصحة العامة خلال الحالة الجوية، وضرورة التقيد بالنصائح والإرشادات والتأكد من تأمين وعزل التوصيلات الكهربائية داخل المنازل، وتنظيف المصارف الداخلية للأمطار، واستخدام المصارف المخصصة لمياه الأمطار لتصريف التجمعات المطرية.

وأيضاً، تجنب فتح واستخدام منهولات تصريف مياه الصرف الصحي لتصريف مياه الأمطار، وتجنب المشي بجانب الأشجار واللوحات غير الثابتة والأسوار المؤقتة والمواقع الإنشائية.

وتحثُّ بلدية دبي الجمهور على توخّي الحذر والإبلاغ الفوري عن أي حالة طوارئ من تجمّع للمياه أو انسداد للمصارف الأرضية أو تساقط للأشجار عبر التواصل مع مركز اتصال بلدية دبي على الرقم: 800900 أو عبر تطبيق الواتساب.

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