محمد بن زايد يستقبل فريق هجن الرئاسة

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، في قصر البحر في أبوظبي ـ فريق هجن الرئاسة.. بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

واطلع سموه خلال استقباله الفريق يرافقهم معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن.. على الإنجازات التي حققتها هجن الرئاسة خلال مشاركاتها في مهرجات ومنافسات الموسم الحالي.

وهنأ سموه الفريق مثنياً على جهوده التي كان لها الأثر الإيجابي في أداء هجن الرئاسة في جميع المنافسات التي خاضتها خلال الفترة الماضية.. مؤكداً سموه أن الرياضات التراثية ومنها سباقات الهجن تحظى بأهمية تاريخية واجتماعية لدى شعب الإمارات كونها موروثاً للآباء والأجداد نحرص على الحفاظ عليها وتأصيلها وتشجيع الأجيال الجديدة على ممارستها.

من جانبهم أعرب الوفد عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للدعم المتواصل الذي تحظى به سباقات الهجن في الدولة والرياضات التراثية عامة والذي يسهم في استمراريتها بوصفها جزءاً أصيلاً من تراث الإمارات الغني ومن أهم روافده.

وكانت هجن الرئاسة قد أحرزت سيف صاحب السمو رئيس الدولة خلال مشاركتها في منافسات المهرجان الختامي السنوي للهجن العربية الأصيلة "ختامي الوثبة 2024" والذي اختتم أخيراً نسخته الـ 45 في أبوظبي وأقيم على مدار 17 يوماً بمشاركة هجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية..ويعد السيف الخامس الذي تفوز به هجن الرئاسة هذا الموسم.

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