أمام محمد بن راشد وبحضور مكتوم بن محمد.. خمسة قضاة جدد في محاكم دبي يؤدون اليمين القانونية

المصدر: البيان

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أدى أمام، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ، وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، خمسة قضاة جدد في محاكم دبي اليمين القانونية وذلك بمقر المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وتمنّى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للقضاة الجدد، التوفيق في عملهم ومهامهم الجديدة، والمساهمة في تعزيز كفاءة المنظومة القضائية في دبي، وضمان سير العمل وانتظامه في محاكم دبي على أكمل وجه، بما يسهم في إعلاء حكم القانون ومراعاة حقوق أفراد المجتمع.

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