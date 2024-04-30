هل تحتاج إلى إذن دخول أو تأشيرة إلى دولة الإمارات؟

المصدر: البيان

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لا يحتاج مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي إلى تأشيرة لدخول دولة الإمارات، ويمكن لبعض الجنسيات الحصول على تأشيرة عند الوصول، بينما تحتاج جنسيات أخرى لتقديم طلب تأشيرة مسبق للدخول.



جنسيات لا تحتاج إلى تأشيرة أو إذن دخول

لا يحتاج مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي إلى تأشيرة دخول ولا كفيل لزيارة دولة الإمارات، ويمكن لهم دخول الدولة بعد إبراز جواز سفر صادر من إحدى دول المجلس، أو بطاقة الهوية بمجرد الوصول إلى أحد منافذ الدخول.

تأشيرة عند الوصول

لا يطلب من مواطني الدول التالية القيام ترتيبات مسبقة للحصول على تأشيرة دخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنهم الحصول عند وصولهم على تأشيرة دخول صالحة لمدة 30 يوماً مع فترة سماح للتمديد تبلغ 10 أيام:

دولة بروناي كندا الصين منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الصينية أيرلندا اليابان كازاخستان منطقة ماكاو الإدارية الخاصة في الصين ماليزيا موريشيوس موناكو نيوزيلندا سنغافورة أوكرانيا المملكة المتحدة الولايات المتحدة مدينة الفاتيكان

تأشيرة دخول لمدة 90 يوما عند الوصول

لا يلتزم مواطنو البلدان التالية بالقيام بترتيبات مسبقة للحصول على تأشيرة دخول دولة الإمارات، حيث يمكنهم الحصول على تأشيرة لمدة 90 يوماً عند وصولهم:

دولة الأرجنتين النمسا أذربيجان جزر البهاما بربادوس بيلاروسيا بلجيكا البرازيل بلغاريا شيلي كولومبيا كوستا ريكا كرواتيا قبرص الجمهورية التشيكية (التشيك) الدنمارك السلفادور إستونيا فنلندا فرنسا ألمانيا اليونان هندوراس هنغاريا أيسلندا إسرائيل إيطاليا كيريباتي لاتفيا ليختنشتاين ليتوانيا لوكسمبورغ جزر المالديف مالطا الجبل الأسود ناورو هولندا النرويج باراجواي بيرو بولندا البرتغال رومانيا روسيا سان مارينو صربيا سيشيل سلوفاكيا سلوفينيا جزر سليمان كوريا الجنوبية (جمهورية) إسبانيا سانت فنسنت وجزر غرينادين السويد سويسرا أوروغواي أوزبكستان فانواتو

مواطنو دولة الهند



يمكن لمواطني جمهورية الهند الذين يحملون جواز سفر عادي صالح لمدة لا تقل عن ستة شهور من تاريخ الوصول، ولديهم تأشيرة زيارة أو بطاقة إقامة دائمة صادرة من الولايات المتحدة الأمريكية أو تأشيرة إقامة في المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وصالحة لمدة لا تقل عن ستة شهور، الحصول على تأشيرة دخول عند الوصول للإقامة في الدولة لمدة لا تزيد على 14 يوماً. ويمكنهم التقدم بطلب لتمديد إقامتهم لمدة 14 يوما إضافية.

جنسيات بحاجة إلى إذن دخول مُسبق

إذا لم تكن من إحدى الفئات المؤهلة للدخول بدون تأشيرة أو الحصول على تأشيرة عند الوصول، ستحتاج إلى إذن دخول يتم استصداره من قبل كفيل لك قبل وصولك إلى دولة الإمارات.

دولة أفغانستان ألبانيا الجزائر أندورا أنغولا أنغيلا أنتيغوا وبربودا أرمينيا أستراليا بنغلاديش بليز بنين برمودا بوتان بوليفيا البوسنة والهرسك بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي كمبوديا الكاميرون الرأس الأخضر جزر كايمان جمهورية افريقيا الوسطى تشاد جزر القمر كوبا جيبوتي دومينيكا جمهورية الدومينيكان جمهورية الكونغو الديموقراطية الاكوادور مصر غينيا الإستوائية إريتريا فيجي الجابون غانا جبل طارق غرينادا غواتيمالا غينيا غينيا بيساو غيانا هايتي الهند إندونيسيا إيران العراق ساحل العاج جامايكا الأردن كينيا كوسوفو قيرغيزستان لاوس لبنان ليسوتو ليبيريا ليبيا مقدونيا الشمالية مدغشقر ملاوي مالي جزر مارشال موريتانيا ميكرونيزيا مولدوفا منغوليا مونتسيرات المغرب موزمبيق ميانمار (بورما) ناميبيا نيبال نيكاراغوا النيجر نيجيريا باكستان بالاو فلسطين بنما بابوا غينيا الجديدة فيلبيني جمهورية الكونغو رواندا ساموا ساو تومي وبرينسيبي السنغال سيرا ليون الصومال جنوب أفريقيا جنوب السودان سيريلانكا سانت كيتس ونيفيس القديسة لوسيا السودان سورينام سوريا تايوان، جمهورية الصين طاجيكستان تنزانيا تايلاند غامبيا تيمور - ليشتي (تيمور الشرقية) توجو تونغا ترينيداد وتوباجو تونس جمهورية تركيا تركمانستان جزر تركس وكايكوس توفالو أوغندا فنزويلا فيتنام اليمن زامبيا زيمبابوي

ما نوع إذن الدخول الذي تحتاج إليه؟

يعتمد إذن الدخول الذي تحتاج إلى استصداره من قبل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب على الغرض من زيارة دولة الإمارات.

يتم تقديم طلبات أذونات الدخول لعدة أغراض تتضمن:

-السياحة، يتم التقدم إليها من خلال شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة

-الزيارة، يتم التقدم إليها من خلال قريب أو صديق

-الترانزيت، تأشيرة ترانزيت من قبل إحدى شركات الطيران القائمة في دولة الإمارات

-العمل، وبهذه الحالة سيتم إصدار تأشيرة عمل من قبل جهة العمل

-متطلبات التقدم بطلب إذن دخول للزوار

تتضمن متطلبات إذن الدخول التالي:

-كفيل يقدم طلب إذن الدخول بالنيابة عنك. قد يكون هذا الكفيل:

*مواطن إماراتي

*وافد مقيم، ويتمتع بإقامة سارية المفعول في دولة الإمارات

*إحدى شركات الطيران القائمة في دولة الإمارات

*فنادق أو شركات سياحية مقرها دولة الإمارات

*جهة حكومية

*شركات ومؤسسات القطاع الخاص و/أو المناطق الحرة

*جواز سفر رسمي بصلاحية لا تقل عن ستة أشهر

* ألا يكون ممنوعاً من دخول الدولة أو تم ترحيله مسبقاً إلا بموافقة جديدة بدخوله إلى الدولة

منع مزاولة العمل بتأشيرة زيارة أو سياحة

يحظر القانون الإماراتي على الأفراد الزائرين والسواح العمل في الدولة بينما هم في وضعية تأشيرة زيارة أو سياحة سواءً أكان ذلك مقابل أجر أو بدونه، ويتعرض المخالف للغرامة والترحيل، كذلك تتعرض الشركات التي تقوم بتشغيل الزائرين الذين هم في وضعية سائح أو زائر للمساءلة والغرامة.

وفقاً لقانون العمل الإماراتي، وقوانين الإقامة في الدولة، لا يمكن للشخص العمل داخل دولة الإمارات إلا بعد إصدار تصريح و/أو تأشيرة عمل له من الجهة المعنية.

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