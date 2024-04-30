«تريندز» يبحث تعاون القطاعين العام والخاص

المصدر: أبوظبي - البيان

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بحث مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في جلسة حوارية مع الاتحاد العربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص «FAPPP»، سبل تعزيز العمل المشترك، بما يسهم في تجسير التعاون والارتباط بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات التنموية.

شارك في الجلسة المستشار الدكتور أحمد الكلاوي، رئيس الاتحاد العربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونائبه الدكتور عمرو وائل، بحضور الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين. وأكد الدكتور محمد العلي أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور القطاع الخاص في تمويل مشاريع التنمية المستدامة. إلى ذلك، قدم الدكتور الكلاوي للدكتور محمد العلي العضوية التأسيسية للاتحاد، كما تم تبادل الإصدارات بين الجانبين.

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