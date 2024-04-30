حاكم الشارقة: مشاريعنا الإنتاجية توفر الغذاء الصحي لأفراد المجتمع

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، المرحلة الأولى لمزرعة مليحة للألبان، وأطلق هويتها المؤسسية والمرئية.

وشهد سموه فور وصوله قرع جرس المزرعة بواسطة مجموعة من الأطفال، إيذاناً بافتتاح المزرعة الرسمي.

وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة في كلمة لسموه بهذه المناسبة، على تكامل المشروعات الإنتاجية في الإمارة لتوفير الغذاء الصحي لأفراد الأسرة جميعهم والتي تتضمن: مشروع إنتاج الخضروات ومشروع مزرعة القمح، ومزرعة الألبان ومزرعة الدواجن المزمع افتتاحها قريباً، إلى جانب التعليم المتخصص لدعم هذه المشروعات بالكوادر المؤهلة علمياً والمتمثل في إنشاء جامعة الذيد، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين مما يحقق استقرار المجتمع وتحقيق أهدافه في تربية الأبناء والبنات التربية الصحيحة.

نجاح

وعبّر سموه عن سعادته بنجاح المشروعين الأول الخاص بالخضروات، والثاني وهو مشروع القمح في مليحة والتي بدأت بما يقارب 450 هكتاراً وكانت نسبة البروتين لأول مرة 18% كأعلى وأجود نسبة بروتين في العام الأول، وارتفعت في العام الثاني إلى 19,1% مع ارتفاع المساحة المزروعة إلى 1400 هكتار.

وقال سموه: نفتتح المشروع الثالث والذي وضعت له موازنة تبلغ 600 مليون درهم تقريباً، وهي ميزانية كبيرة وما نشاهده اليوم هو البداية، والأعمال جارية لتكملة كافة المخططات للمشروع.

وأشار سموه إلى أن مشروع الأبقار فيه عناية كاملة من جميع النواحي، حيث تتم رعاية الأبقار من حيث الصحة والبيئة والغذاء والنمو الطبيعي ليكون الحليب غذاءً صحياً مكتملاً، وخلال ثلاث سنوات مقبلة سيكون أكبر مشروع إنتاجي للحليب العضوي الطبيعي النظيف، متناولاً سموه رحلة الحليب العضوي الطازج منذ بداية حلبه.

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