الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري لمكافحة الاتجار بالمخدرات بغرب المحيط الهادئ

المصدر: بورت لويس - وام

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شاركت دولة الإمارات بوفد ترأسه الدكتور راشد علي الكعبي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية، في «الاجتماع الوزاري الأول حول الاتجار بالمخدرات وتعاطيها في منطقة غرب المحيط الهادئ»، الذي عقد في موريشيوس يومي 24 و25 أبريل الجاري.

ودعا المؤتمر خلال جلساته، إلى ضرورة إنشاء شبكة من المنظمات الوطنية الرائدة لتنسيق الاستجابة السريعة لمكافحة المخدرات، بالإضافة إلى إقامة مرصد إقليمي لمراقبة الحدود البحرية، وتعزيز التعاون عبر الحدود، بما في ذلك التعاون بين الشرطة والجمارك، مع الاستفادة من التجارب الناجحة للدول في مجال مكافحة وتعاطي المخدرات.

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