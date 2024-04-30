توثيق 1500 معاملة بمكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أنجز مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية في دائرة القضاء - أبوظبي، نحو 1500 معاملة كاتب عدل باللغة الإنجليزية، منذ انطلاق أعماله في نهاية السنة الماضية 2023، وهو ما يجسد ريادة إمارة أبوظبي ومكانتها التنافسية مركزاً عالمياً جاذباً للأعمال والاستثمارات وأفضل الكفاءات والخبرات ورواد الأعمال، وتقديمها نموذجاً متفرداً في الحصول على الخدمات النوعية عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية في أبوظبي، يشكل داعماً مهماً لقطاع الأعمال على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إذ يلبي الاحتياجات القانونية في توثيق المعاملات للأجانب من الأفراد والشركات، وذلك بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتطوير خدمات قضائية وعدلية رائدة ومبتكرة تدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.

وأوضح أن المكتب أنجز توثيق معاملات كاتب عدل باللغة الإنجليزية، لمتعاملين من نحو 80 دولة عبر العالم وباستخدام الوسائل الإلكترونية وتقنيات الاتصال المرئي، وهو ما يبرز أهمية المكتب وجهة موثوقاً بها لخدمات التوثيق في المنطقة، إذ تنفرد إمارة أبوظبي بكونها العاصمة العربية الوحيدة التي توفر الخدمات العدلية الذكية وجميع إجراءات التوثيق باللغة الإنجليزية بشكل كامل من بُعد، ومن دون الحاجة إلى ترجمة الوثائق الرسمية إلى اللغة العربية.

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