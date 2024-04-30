«الوطني» يناقش غداً سياسة «الداخلية» في شأن مكافحة المخدرات

المصدر: أبوظبي - وام

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يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم غدٍ، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، ويناقش موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات.

ويطلع المجلس على 4 رسائل صادرة للحكومة، رسالتان تتضمنان توصيات المجلس التي تبناها خلال مناقشة سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، وسياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية.

ورسالتان تتضمنان طلب المجلس مناقشة سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة ومكون أساسي للهوية الوطنية، وعن سياسة الحكومة بشأن برنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين.

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