«محمد بن راشد للابتكار الحكومي» يكرم فائزي الدورة الرابعة

المصدر: دبي - البيان

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كرم مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي الفائزين في تحديات برنامج عروض الابتكار في دورتها الرابعة التي نظمها بالشراكة مع صندوق محمد بن راشد للابتكار، وضمت تحديين اثنين هما القيم العائلية في عصر الإنترنت، وفاز به راشد الزعابي عن مشروع «كتاتيب»، وتحدي الاستدامة في ظل التحول الرقمي، وفازت به أميناتا نداي عن مشروع «تاكّل».

واستقطب تحدي «عروض الابتكار» أكثر من 150 فكرة ومشروعاً مبتكراً، استعرضت مجموعة واسعة ومتنوعة من الحلول المبتكرة، وعرض أصحاب المشاريع المتأهلون للمرحلة النهائية مشاريعهم المبتكرة أمام لجنة تحكيم ضمت نخبة من الخبراء والمتخصصين من مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وصندوق محمد بن راشد للابتكار.

مبادرة حكومية

وتمثل مسابقة عروض الابتكار، مبادرة حكومية مستدامة، تهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات في القطاع الخاص ورواد الأعمال والمبتكرين، للمساهمة في تعميم ثقافة الابتكار في الدولة.

منصة داعمة

وأكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية أن برنامج عروض الابتكار، شكل على مدى 4 سنوات متتالية منصة داعمة وبيئة حاضنة لكل مبتكر أو صاحب فكرة يسعى لتحويلها إلى مشروع أو حل مبتكر لتحدٍ حالي أو مستقبلي، مشيرة إلى أن المبادرة المشتركة بين مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي وصندوق محمد بن راشد للابتكار، نجحت في استقطاب مئات الأفكار التي تم تقييمها ودعم تحويلها إلى واقع ملموس.

وقالت إن الدورة الحالية للبرنامج ركزت على موضوع الاستدامة في ظل التحول الرقمي في تحديها الثاني، ترجمة لتوجهات قيادة دولة الإمارات في عام الاستدامة، وبما يواكب رؤاها المستقبلية القائمة على ترسيخ مسيرة تحول رقمي مستدام وشامل لمختلف المجالات.

عروض الابتكار

وأكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن «برنامج عروض الابتكار يجسد جوهر الابتكار التعاوني، ويساهم في تعزيز تبادل الخبرات ووجهات النظر المختلفة للتصدي للتحديات المجتمعية الملحة».

وقال: «يأتي التزام دولة الإمارات بإرساء أسس راسخة لهذا النوع من الشراكات انطلاقاً من إيماننا بأهمية الابتكار بصفته أداة لدفع عجلة التنمية الشاملة، إذ تسهم مثل هذه المبادرات في رفع مستوى الدعم المقدم للمواهب المحلية، وتمهد الطريق نحو طرح حلول مبتكرة تدعم تحقيق مستهدفات أجندتنا الوطنية للابتكار». وأضاف: «تسلط المشاريع الفائزة الضوء على مستوى الإبداع وتفاني رواد الأعمال والمبتكرين في دولة الإمارات، والتزامهم بتطوير الحلول الفاعلة لمواجهة التحديات المتمثلة في «كيفية الحفاظ على القيم الأسرية في عصر الإنترنت» و«تحقيق الاستدامة في مجال التحول الرقمي»، بما يتماشى مع رؤية وطموحات دولة الإمارات».

وتابع: «إن حجم الدعم والموارد التي يقدمها برنامج مسرع الابتكار للمبدعين، يحفز المبتكرين على المساهمة بشكل أكبر في مسيرة التنمية الشاملة ورسم ملامح مستقبل الاقتصاد والمجتمع. ونحن نرحب بهم في البرنامج، ونؤكد التزامنا بمواصلة تزويدهم بكل الدعم اللازم لمواصلة العمل والتوظيف الأمثل للابتكار بهدف المضي قدماً في مسيرة التنمية وتحقيق المزيد من النهضة والازدهار».

«كتاتيب»

وتمثل منصة «كتاتيب» التي ابتكرها راشد الزعابي، وفازت بجائزة التحدي الأول «القيم العائلية في عصر الإنترنت»، منصة تستخدم تكنولوجيا الميتافيرس لربط الأجيال الناشئة من الإماراتيين بثقافتهم وتراثهم، وهي موجهة لفئة الأطفال من عمر 3 سنوات إلى 13 سنة، وتقوم بيئتها الافتراضية على مبدأ التعلم باللعب، حيث تشرك المستخدمين في أنشطة تجسد القيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي مثل الضيافة والتسامح وتماسك الأسرة والكرم، وغيرها، من خلال سيناريوهات تفاعلية للأدوار.

«تاكّل»

أما منصة «تاكّل» من ابتكار أميناتا نداي، التي فازت بجائزة الاستدامة في ظل التحول الرقمي، فهي منصة ذكية هدفها مواجهة تحدي الهدر في الطعام، من خلال تمكين بائعي الطعام من بيع الفائض بأسعار مخفضة للمستهلكين، خصوصاً أن آثار هدر الطعام لا تقتصر على الخسائر المالية التي قد يتسبب بها لأصحاب الأعمال، بل تشمل أيضاً تحديات بيئية مثل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري واستنزاف الموارد الأرضية والمائية الثمينة. وتعمل المنصة مع 30 شريكاً في قطاع بيع الطعام وأكثر من 150 مستهلكاً يستخدمون المنصة بشكل يومي.

تمكين المبتكرين

ووفرت المبادرة للمبتكرين من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها، منصة لعرض ابتكاراتهم أمام لجنة من المحكمين، بما يتيح لهم فرصة جذب المستثمرين وتوسيع نطاق أعمالهم، وتوفير تمويل أولي لتنفيذ مشاريعهم، ودعم شركاتهم الصغيرة بالاستفادة من الجائزة المالية، والمشورة العملية التي يوفرها لهم مسرع صندوق محمد بن راشد للابتكار.

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