43.8 ألف طفل خضعوا للكشف المبكر عن التوحد

المصدر: دبي - البيان

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كشفت الدكتورة نور المهيري، مدير إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن خضوع 43797 طفلاً من المستفيدين من خلال برنامج الكشف المبكر عن التوحد الموجه للمراحل المبكرة من حياة الأطفال، منهم 29 ألفاً و778 مستفيداً من الخدمة خلال العام الماضي 2023، بنسبة التزام وصلت إلى 94 %، وذلك للكشف المبكر عن علامات وأعراض التوحد في مراحل مبكرة من حياة الطفل، حيث يتم وفق البرنامج تقييم الحالات وتحويلها إلى المستشفيات التخصصية لاستكمال تقييم الكشف عن التوحد إذا تطلب الأمر.

وأوضحت أن البرنامج يعتبر أحد البرامج النوعية التي أطلقتها المؤسسة ونفذت من خلاله نظاماً إلكترونياً لبرنامج الكشف المبكر للتوحد، حيث تم إدراج أداة القياس المعتمدة M-CHAT-R وتنبيهات تلقائية وتحديد آلية التحويل الحالات الإيجابية إلكترونياً للمنشآت المختصة في أواخر عام 2022، كما استحدثت سياسة الكشف المبكر عن اضطراب طيف التوحد في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأكدت المهيري أن البرنامج يعمل على الكشف المبكر لاضطراب طيف التوحد وإحالة الحالات ذات المعدل المتوسط ومرتفع الشدة إلى المنشآت المتخصصة للتقييم والتشخيص والعلاج في المستشفيات، مشيراً إلى أن المؤسسة صممت برنامجاً تدريبياً لأطباء مراكز الرعاية وطاقم التمريض، لتدريبهم على كيفية استخدام الأداة وتطبق سياسة الإحالة والكشف المبكر لاضطراب طيف التوحد.

وأضافت أن المؤسسة تعتبر من الجهات الصحية الرائدة في مجال الكشف المبكر عن التوحد، لتسهيل وتسريع البدء بالعلاج المبكر، مشيراً إلى الإعلان عن أعداد الفحوصات من خلال البرنامج جاء في شهر التوحد الذي ترتفع فيه جهود تعزيز الوعي بشأن الاضطراب.

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