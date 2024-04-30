«الطوارئ والأزمات»: خطوات استباقية لمواجهة الحالة الجوية المقبلة

المصدر: أبوظبي ـــ مصطفى خليفة

ت + ت - الحجم الطبيعي

هطلت، أمس، أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة أحياناً على مناطق متفرقة من دبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، وذلك مع نشاط ملحوظ للرياح، وسط تكوّن سحب ركامية على المناطق الشرقية والشمالية.

وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الجاهزية الوطنية للتعامل مع الحالة الجوية المقبلة، وذلك من خلال عقد سلسلة من اجتماعات فريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، الذي كان بحضور وزارة الداخلية، والمركز الوطني للأرصاد والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأشارت الهيئة، إلى جاهزية جميع الجهات ذات العلاقة للتعامل مع المنخفض، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات الاستباقية كافة، مضيفة أنه سيتم تفعيلها بعد دراسة وتقييم الظروف للحالة الجوية وتبعاتها في المناطق التي قد تتأثر بها الدولة.

من ناحية أخرى، وحرصاً على سلامة جميع فئات المجتمع خلال الحالة الجوية، دعت وزارة الداخلية الجمهور الكريم إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام باشتراطات وإرشادات السلامة والتقيد بتعليمات الجهات المعنية والرسمية بالدولة، متمنية السلامة للجميع.

وشددت الهيئة والجهات المعنية على الجمهور الكريم بعدم تداول الشائعات ونشرها، وضرورة تلقي المعلومات والإرشادات والمستجدات من المصادر الرسمية في الدولة.

وسقطت أمس أمطار غزيرة مع حبات برد صغيرة على مناطق اعسمة ووادي عبادلة بالفجيرة والغيل، ومسافي برأس الخيمة، وكانت متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة من دبي على طريق جبل علي ـ لهباب، والليسيلي، وفي الشارقة على مطار الشارقة الدولي ومليحة والسعدية وشارع الذيد والسيوح باتجاه خورفكان والبطايح ومويلح، وكانت خفيفة على القراين، وخورفكان كما سقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة في رأس الخيمة.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد، تتأثر الدولة حتى السبت المقبل 4 مايو بامتداد منخفض جوي سطحي قادم من البحر الأحمر يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي من الشمال الغربي وتيار هوائي في طبقات الجو العليا مع تقدم تشكيلات مختلفة من السحب تتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع البرق والرعد أحياناً، مع سقوط بعض البرد، تبدأ من الغرب ليل الأربعاء وتمتد على معظم مناطق الدولة الخميس وتتركز على المناطق الغربية والسواحل وبعض المناطق الشرقية.

ودعا المركز الوطني للأرصاد، إلى اتخاذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الغزيرة على بعض المناطق الشرقية والشمالية والرياح القوية التي قد تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية أحياناً، مشدداً على ضرورة تجنب أماكن جريان الأودية وأماكن تجمع المياه، وضرورة اتباع إجراءات السلامة أثناء هطول المطر.

وسجلت أعلى درجة حرارة على الدولة أمس بمقدار 41.2 درجة مئوية في وتييد (منطقة الظفرة) عند الساعة الثالثة والنصف عصراً، وسجلت أقل درجة في جبل جيس (رأس الخيمة) بمقدار 16.5 درجة مئوية عند الساعة الثالثة والربع صباحاً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز