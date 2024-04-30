تكريم المشاركين بإنجاح مبادرة «رمضان في دبي»

المصدر: دبي - البيان

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كرّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، صباح أمس، في مجلس أم سقيم بدبي، 35 جهة من شركاء النجاح: الرعاة والشركاء الاستراتيجيين، ومؤسسات إعلامية، الذين أسهموا في إنجاح مبادرة رمضان في دبي، و48 موظفاً وموظفة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة الفائزين في مسابقة «الموظف الحافظ» على مستوى دوائر حكومة دبي.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي للمبادرة، بحضور أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والمديرين التنفيذيين بالدائرة، وكبار مسؤولي الجهات والدوائر الحكومية المشاركة في فعاليات رمضان دبي.

بدأ الحفل الختامي بتلاوة عطرة للقرآن الكريم، ثم عرض فيديو حول إنجازات مبادرة رمضان في دبي خلال الشهر الفضيل، وهي مؤشرات تعد فخراً للإنجازات خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد أحمد المهيري، أن العمل الجماعي سر النجاح، وأن حملة رمضان في دبي أظهرت دبي بما يليق بمكانتها الرائدة وبطموح قيادتنا الرشيدة، موجهاً الشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاح الحملة.

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