شراكة بين «الاتحادية للموارد البشرية» ومنصة «يوداسيتي»

المصدر: دبي - وام

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أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عن إطلاق شراكة استراتيجية جديدة ضمن مبادرة «جاهز» لمستقبل المواهب الحكومية، مع منصة يوداسيتي «Udacity» العالمية، تقدم من خلالها برامج ومواد تعليمية لمستخدمي منصة «جاهز» من موظفي حكومة دولة الإمارات.

وأكدت مريم الزرعوني، مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية الحكومية في الهيئة، أن الشراكة الجديدة بين الهيئة ومنصة «يوداسيتي» تأتي في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتوسيع قاعدة الشراكات العالمية ضمن «جاهز»، لتعزيز جاهزية المواهب الحكومية للمستقبل.

وذكرت أن الشراكة الجديدة تعد إضافة نوعية لمنصة جاهز، ويتم بموجبها تقديم البرامج التدريبية بشكل مجاني لمستخدمي المنصة، لاسيما في موضوعات اكتشاف تحليل البيانات وتصورها، واكتشاف الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

وحثت مريم الزرعوني موظفي الحكومة الاتحادية، على التسجيل في المنصة www.udacity.com، من خلال إنشاء حساب جديد، باستخدام البريد الإلكتروني، ومن ثم الضغط على قائمة البرامج التدريبية المتوفرة، لاختيار المناسب منها، علماً بأن المحتوى متوفر باللغة الإنجليزية حتى 3 يونيو المقبل.

وتعد مبادرة «جاهز» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أواخر العام 2022 من المشاريع التحولية التي تسهم في تطوير الموظفين والاستثمار في قدراتهم، وتعزيز جاهزية المواهب الحكومية بمهارات المستقبل ورفع مستوى مشاركتها في تنفيذ توجهات القيادة ورؤية نحن الإمارات 2031.

وأسهمت مبادرة «جاهز» في صقل مهارات 50 ألف موظف من أكثر من 50 جهة حكومية، حصلوا على أكثر من 800 ألف شارة تدريبية بعد أن أتموا مليون ساعة تدريبية في تعزيز جاهزيتهم بمهارات المستقبل، بما فيها (مهارات البيانات والذكاء الاصطناعي، ومهارات الاقتصاد الجديد والأمن السيبراني، والمهارات الرقمية، ومهارات تعزيز الإنتاجية وتسريع الإنجاز).

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