9 أجنحة صينية في «أبوظبي الدولي للكتاب»

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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حجزت جمهورية الصين الشعبية لنفسها مشاركة هي الأبرز في معرض أبوظبي الدولي للكتاب بنسخته الثالثة والثلاثين، حيث تسجل البلد الثالثة في العالم من حيث المساحة الحضور الأكبر لها في تاريخ معارض الكتب العالمية، لتطل الحضارة الصينية على جماهير القراء من بوابة الصناعات الثقافية، والتراث الثقافي غير المادي، حاملة معها روح الصين من ست مقاطعات إلى قلب العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتشارك بلاد السور العظيم بـ70 ضيفاً من ناشرين وكتاب ومترجمين ومسؤولين يمثلون ثمانين دار نشر صينية، بعضهم حضورياً والباقي توكيلاً، ضمن وفد يقوده رئيس المجموعة الصينية للإعلام الدولي، دون تشانغ يوان، مقدمين في 9 أجنحة تمتد على مساحة 465 متراً مربعاً في المعرض، تاريخاً وحاضراً صينياً يخطف الأنظار.

كما نظم مركز أبوظبي للغة العربية، حفل تقديم الطبعة العربية من كتاب الرئيس الصيني شي جين بينغ «مبادرة الحزام والطريق». حضر الحفل تشانغ يي مينج، السفير الصيني في دولة الإمارات، ومحمد المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، والدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، ودو تشان يوان، رئيس المجموعة الصينية للإعلام الدولي.

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