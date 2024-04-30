الكيلاني: اختيار مصر ضيف شرف تكريم لثقافتها ودورها عربياً وعالمياً

المصدر: أبوظبي ـــ وام

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أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة في جمهورية مصر العربية، أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يمثل أحد المعارض المهمة للكتاب ليس فقط على مستوى الوطن العربي، بل على مستوى العالم أجمع، مؤكدة أن وجود مصر ضيف شرف في هذه الدورة الحالية يأتي تكريماً للثقافة المصرية ودورها على الصعيد العربي والعالمي.

وقالت الكيلاني، إن الجناح المصري يضم العديد من الأنشطة والندوات، إلى جانب عروض للأفلام التسجيلية، ومعرض لأهم الفنانين التشكيليين، ومعرض للنسخ من المخطوطات القديمة المهمة من دار الكتب المصرية.

وأكدت عمق العلاقات الثقافية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، مشيرة إلى التعاون الثقافي بين البلدين في العديد من مجالات الآداب والفنون.

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