معرض أبوظبي الدولي للكتاب جسر تلاقٍ بين الحضارات

المصدر: أبوظبي ـــ وام

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أكد شريف محمود عيسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يعد جسراً بين الحضارات وتجمعاً دولياً تتلاقى فيه الثقافات.

وقال عيسى، إن المعرض بات بوابة لنشر ثقافة السلام بين الشعوب عن طريق التواصل مع الآخر وبناء الجسور والبحث عما يجمعنا ولا يفرقنا.

وأعرب عن شكره وتقديره لدولة الإمارات، على اختيار مصر ضيف شرف معرض أبوطبي الدولي للكتاب في دورته الـ 33 واختيار الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصية العام، ما يعد تتويجاً للتعاون الثقافي المميز بين البلدين الشقيقين. ولفت إلى أن الجناح المصري في المعرض، سيشهد تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية المتنوعة والندوات والحلقات النقاشية والحوارات الفكرية التي تعكس الثراء والتنوع المعرفي لمصر.

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