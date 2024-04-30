«جمارك دبي» تكرم الفائزين بجائزة الملكية الفكرية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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كرمت جمارك دبي الفائزين بجائزة الملكية الفكرية، حيث فازت المدرسة الحكومية خولة بنت ثعلبة للحلقة الثانية والثالثة بنات، بالمركز الأول ببحث عن «الآثار المترتبة على توعية الطلاب بحقوق الحماية الملكية الفكرية ودور الجمارك نحوها في العصر الفكري والتكنولوجي الحديث»، وقدمت البحث الأختان شذى وشادن عبداللطيف الجيار، تحت إشراف المعلمة هالة شاهين معلمة مادة الرياضيات.

جاء ذلك في حفل نظمته جمارك دبي أمس في فندق إنتركونتننتال فستيفال ستي دبي لتكريم الفائزين بالجائزة تحت شعار «التمكين لمستقبل مستدام من خلال الابتكار»، وبالتزامن مع اليوم العالمي للملكية الفكرية لعام 2024، وتهدف الجائزة إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من المساهمات المجتمعية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.

وقال يوسف عزيز مبارك، مدير إدارة حماية الملكية الفكرية بجمارك دبي، «أثمرت جهودنا في التصدي لمحاولات إدخال البضائع المقلدة إلى الدولة وحققت نتائج أساسية في حماية حقوق الملكية الفكرية بفضل القدرات المتميزة للمفتشين الجمركيين بالمنافذ الحدودية لإمارة دبي، ما يدعم دور جمارك دبي الحيوي في تيسير التجارة وحماية المجتمع.

وقالت جميلة المقهوي مديرة المدرسة، إن مدرستها تحرص على المشاركات المجتمعية وتقديم الورش التوعوية دائماً لطالباتها، وفي الوقت ذاته قامت المدرسة بعمل هذا البحث لقياس الآثار المترتبة على توعية الطلاب بحقوق الحماية الملكية الفكرية ودور الجمارك نحوها في العصر الفكري والتكنولوجي الحديث.

من جهتها قالت المعلمة هالة شاهين المشرفة على البحث، إن البحث تم تطبيقه على 60 طالبة من الصفين الثامن والعاشر، وأوصى البحث بتحليل أثر التوعية على سلوك الطلبة في استخدام المواد الخاضعة للحماية، ومدى احترامهم لحقوق الملكية الفكرية للآخرين.

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