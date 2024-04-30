«كهرباء دبي» و«شنغهاي إلكتريك» تبحثان تعزيز التعاون في الطاقة النظيفة والمتجددة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، «وو لي»، رئيس مجلس إدارة شركة شنغهاي إلكتريك الصينية، والتي تعد واحدة من أكبر شركات الطاقة العالمية، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى من الشركة، في لقاء هدف إلى تعزيز التعاون والنهوض بمبادرات الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأظهر الاجتماع التزام الطرفين بإقامة شراكات استراتيجية لدفع الابتكار والتطوير في قطاع الطاقة النظيفة، وذلك في خطوة هامة تعكس اهتمام الشركات العالمية بمشاريع ومبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي في قطاع الطاقة النظيفة.

وفي بداية اللقاء، رحب معالي سعيد محمد الطاير بالوفد الزائر مؤكداً أهمية تعزيز التعاون المشترك مع مجموعة شنغهاي إلكتريك، حيث ترتبط الهيئة والشركات الصينية الرائدة بشراكات استراتيجية في المجالات المتعلقة بالطاقة المتجددة والنظيفة والتحول الرقمي.

وخلال اللقاء، أجرى معالي سعيد محمد الطاير مع وو لي محادثات بناءة لاستكشاف سبل التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات المتعلقة بتوليد الطاقة النظيفة وتوزيعها واستدامتها. وشدد معالي الطاير على أهمية الاستفادة من التقدم التكنولوجي وأفضل الممارسات لمواجهة التحديات الناشئة في مشهد الطاقة العالمي، وأهمية التعاون الدولي في دفع عملية التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.

وأكد معالي الطاير التزام الهيئة الراسخ بالحلول المستدامة الرائدة وسعيها الدؤوب للتميز والريادة في تقديم خدمات موثوقة تتميز بكفاءة واعتمادية عالية وفق أفضل الممارسات العالمية للمواطنين والمقيمين والزائرين.

إنجازات

ومن جهته، أعرب وو لي، رئيس مجلس إدارة شركة شنغهاي إلكتريك، عن إعجابه بإنجازات هيئة كهرباء ومياه دبي وجهودها الرائدة في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة، لافتاً إلى اهتمام شنغهاي إلكتريك باستكشاف مجالات التعاون المثمر مع الهيئة، والاستفادة من الخبرات المشتركة لدفع الابتكار والمساهمة في مسيرة التحول في قطاع الطاقة العالمي.

يشار إلى أن الائتلاف الذي يضم كلاً من «أكوا باور» السعودية و«صندوق طريق الحرير» بالتعاون مع «شنغهاي إلكتريك» الصينية كمقاول رئيس، أنجز المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، التي تعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة «CSP» في موقع واحد على مستوى العالم بنظام المنتِج المستقل للطاقة، وتجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية، وبقدرة تصل إلى 950 ميجاوات، وباستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز