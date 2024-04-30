مذكرة تفاهم بين مجلس الموارد البشرية في دبي و«الغرير للاستثمار» لتعزيز جهود التوطين

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ومجموعة الغرير للاستثمار، إحدى أكبر مجموعات الأعمال العائلية المتنوعة في منطقة الشرق الأوسط، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز جهود ومبادرات المجلس في مجال التوطين.

تم توقيع مذكرة التفاهم في مقر المجلس من قبل عبدالعزيز الفلاحي المشرف العام للتوظيف في دبي بمجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، وسهريد تشودهوري، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير المؤسسات والمواهب في مجموعة الغرير، للتعاون على الخطط والمبادرات الاستراتيجية، بما يتماشى مع الأهداف المشتركة لكلا الطرفين لتعزيز فرص التدريب والتوظيف للمواطنين.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «يأتي توقيعنا لهذه الاتفاقية انطلاقاً من حرصنا على قيام المجلس بدوره الاستراتيجي المتمثل برفد القطاع الخاص في دبي بالكفاءات المواطنة، وذلك عبر شراكات نوعية مع القطاع الخاص».

وأضاف معاليه: «نهدف عبر العمل عن قرب مع مجموعة الغرير للاستثمار ليس فقط إلى توفير فرص العمل للمواطنين، بل أيضاً إلى تمكين مواطنينا وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في سوق العمل سريع التطور لحظة بلحظة، وبالإضافة إلى ذلك نسعى في المجلس باستمرار على التعاون مع دور الخبرة ومؤسسات القطاع الخاص المؤثرة، لضمان نهج تعاوني يعزز مبادراتنا الخاصة بالتوطين».

بدوره، قال سهريد تشودهوري: «تمثل هذه المذكرة خطوة كبيرة نحو تحقيق أهدافنا المشتركة لتعزيز تطوير الكوادر الإماراتية ورعاية المواهب المواطنة، ونهدف من خلال هذا التعاون الاستراتيجي مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي إلى خلق استراتيجيات فعالة ومستدامة لإدماج المواطنين في القطاعات الرئيسية للاقتصاد».

وتضمنت مذكرة التفاهم، عدة أهداف رئيسية لتعزيز التعاون في قطاع التوظيف، والتي تشمل إنشاء إطار تنظيمي لتسهيل توفير فرص العمل للمواطنين، وتنفيذ برامج تدريبية أساسية لتأهيل الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى ضمان استمرارية وتقدم مبادرات تطوير الكفاءات المواطنة، وتعزيز الاندماج والتعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تلك الأهداف.

وبموجب شروط مذكرة التفاهم، سيتعاون مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ومجموعة الغرير في دعم جهود المجموعة المبذولة لتطوير المواهب الوطنية، وذلك عبر توفير سير ذاتية للمواطنين المؤهلين بشكل مستدام، بينما ستعطي الغرير الأولوية لتوظيف المواطنين، وتنفيذ برامج تدريب مصممة خصيصاً لهم، وتخصيص الموارد والخبرات للارتقاء بالموظفين المواطنين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز