سلطان بن أحمد يبحث التعاون مع «مايكروسوفت»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، وفداً من شركة مايكروسوفت.

ورحب سموه، في بداية اللقاء بوفد شركة مايكروسوفت، مؤكداً أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات للاستفادة من أفضل الممارسات وتطوير التقنيات والوسائل الحديثة علمياً وتكنولوجياً لمواكبة سرعة التطور في المجالات كافة.

وتبادل سموه والوفد، الأحاديث في عدد من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومشروعات البيانات والاستفادة منها في القطاع التعليمي وتطوير المشروعات العلمية المتنوعة. كما استمع سموه لشرح عن المجالات التي تعمل عليها شركة مايكروسوفت وخططها المستقبلية، والشراكات التي تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون فيها مع الجهات ذات العلاقة، بما يخدم التنمية وتحقيق نتائج نوعية لخدمة المجتمع والبشرية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز