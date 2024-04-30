نهيان بن مبارك: رعاية العمال من أولويات القيادة

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

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أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن دعم ورعاية عمال الإمارات سيظلان من أهم أولويات قيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يقدر عالياً ما أسهم به عمال الإمارات من جهود من أجل نهضتها وازدهارها، مشيراً إلى أن شعار «إمارات زايد تجمعنا» سيظل منهجاً وأسلوب حياة لنا جميعاً، بما يؤكد على قوة التلاحم المجتمعي لهذا الوطن الغالي.

مشاركة

جاء ذلك خلال احتفالات الدولة باليوم العالمي للعمال الذي نظمته وزار ة التسامح والتعايش بالتعاون مع كيزاد للمجمعات، والعديد من المؤسسات العامة والخاصة والذي أقيم في قرية السعديات للإسكان بأبوظبي أمس بمشاركة أكثر من 5000 من عمال الإمارات على اختلاف أديانهم وجنسياتهم وثقافاتهم وبحضور معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وعفراء الصابري، المدير العام بوزارة التسامح والتعايش، وعدد كبير من الشخصيات الاقتصادية بالإمارات.

وتضمن الاحتفال كلمة افتتاحية لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وفيلماً وثائقياً عن عمال الإمارات وما يحظون به من رعاية اجتماعية وصحية ورياضية وترفيهية، كما تحدث بالحفل عبد العزيز أحمد باوزير، الرئيس التنفيذي لكيزاد للمجمعات.

مساهمات

وعبر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن شكره وتقديره للجهود التي يقدمها العمال في مسيرة النهضة الإماراتية والمساهمات المتنوعة في نهضة ورفاهية الحياة في هذا البلد، وقال: «نحن نشكركم ونفخر بكم، ونأمل أن تكونوا أنتم أيضاً فخورين بإنجازاتكم وبالدور المهم الذي تلعبونه في تقدم وتطوير دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأشار معاليه إلى أن التعاون المثمر بين الجميع لدعم ومساندة عمال الإمارات فرصة هامة بالنسبة لنا جميعاً، وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة ذاتها، للتعبير عن الشكر والتقدير لقيمة العمل ودور عمال الإمارات، للمساعدة في تمكينهم جميعاً من الازدهار، مؤكداً على أهمية أن تستمر هذه العلاقة في النمو وأن تكون ذات فائدة متبادلة.

بيئة جاذبة

من جانبه، أكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن عمال الإمارات هم الشريك المهم في تطورها ونهضتها على مر السنوات، مؤكداً أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة حريصة كل الحرص على حقوق العمال وتوفير بيئة عمل جاذبة ومنتجة وصحية لهم، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على تأهيل العمال وتثقيفهم وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم طبقاً للقانون، مؤكداً أن الاحتفال باليوم العالمي للعمال هو فرصة لتهنئتهم ولمزيد من التواصل معهم، وفرصة لكي يعبروا عن قدراتهم.

وقال عبد العزيز أحمد باوزير الرئيس التنفيذي لكيزاد للمجمعات، إن الاحتفال بيوم العمال العالمي فرصة لنا جميعاً لتهنئة عمال الإمارات ولكي نؤكد لهم أننا معهم وندعمهم ونقدم كافة صور الرعاية لهم، والمساهمة في تعزيز جودة حياة العمال من خلال توفير مزيد من الإمكانات للرعاية الصحية والرفاهية وتنمية قدراتهم، مؤكداً أن كيزاد ستظل دائمــــاً داعمـــــاً لكافـــــة الجهود التي تصب في صالح عمال الإمارات.

من جهة أخرى قال الدكتور أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في «إي آند الإمارات»: «نعمل جميعاً في «إي آند» على تمكين الأفراد من مختلف فئات المجتمع، كما تقدر مساهمة العمال في تطور ونمو مجتمعنا، ونسعى جاهدين لتمكين العمال للاستفادة من وسائل الاتصال، وذلك باستخدام أدوات رقمية مثل تطبيق «Five» والهواتف الذكية المجانية».

وفي ختام الاحتفال أشاد عدد كبير من عمال الإمارات المشاركين بالحدث عن تقديرهم لاهتمام القيادة الرشيدة للدولة وكبار المسؤولين فيها لاهتمامهم بالعمال ورعايتهم، وتقدير دورهم في نهضة الوطن، مؤكدين أنهم يبذلون كل الجهد لكي يسهموا في نهضة هذا الوطن الغالي، الذي يوفر لهم الأمن والأمان والتسامح والسلام، وبيئة عمل تساعد على التطور والنجاح، مثمنين حرص معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على التواصل مع عمال الإمارات والاحتفاء بهم وتقديم الدعم اللازم لهم، ليس فقط في يومهم العالمي، وإنما في أي توقيت على مدار العام.

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