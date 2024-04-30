بلدية أبوظبي تعزز وعي العمال في المواقع الإنشائية

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت بلدية مدينة أبوظبي ورشة عمل توعوية في أحد المواقع الإنشائية بأبوظبي احتفاءً باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، وبهدف تعزز الوعي لدى العاملين في المواقع الإنشائية.

وتأتي هذه الفعالية تأكيداً لحرص بلدية مدينة أبوظبي على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في المواقع الإنشائية من حيث تنفيذ القوانين واللوائح التي تحفظ سلامة وصحة العاملين في هذه المواقع، وتوفر بيئة عمل آمنة وصحية، وبالوقت ذاته حماية المحيط الحيوي لهذه المواقع وصون سلامة المجتمع.

واستهدفت ورشة التوعية الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء، والمقاولين، والاستشاريين، والمطورين بهدف رفع مستوى الوعي بشأن تطبيق نظام إمارة أبوظبي للصحة والسلامة المهنية، وتنفيذ القوانين الخاصة بالمواقع الإنشائية.

وركزت أعمال الورشة على منهجية الأنظمة فيما يتعلق بالوقاية من الحوادث في مكان العمل، وتوفير أفضل بيئات العمل المحتوية على كل الاحتياطات والإجراءات الوقائية التي تحد من وقوع الحوادث.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز