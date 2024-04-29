شرطة دبي تكرم فريق مترجمي لغة الإشارة

المصدر: دبي - البيان

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كرمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مجلس تمكين أصحاب الهمم، فريق مترجميها للغة الإشارة المتميزين، والذين قدموا خدمات رائدة في مجال الترجمة بلغة الإشارة، سواء على مستوى شرطة دبي أو الجهات الأخرى على مستوى الإمارة وفي مختلف الفعاليات، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز منظومة تمكين أصحاب الهمم في مجتمعها الداخلي والخارجي.

وكرم النقيب محمد المزروعي، نائب رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم، المترجمين المتميزين، وهم العريف الأول هزاع محمد، والعريف الأول يحيى العماري، ومحمد الحجاجي مؤكداً أن تعاونهم وجهودهم في مجال ترجمة لغة الإشارة للعديد من الفعاليات والمبادرات التدريبية الخاصة بأصحاب الهمم، فئة الإعاقة السمعية، تعزز جهود شرطة دبي في مجال تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، كما تدعم التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع.

وأكد النقيب المزروعي، أن فريق مترجمي لغة الإشارة في شرطة دبي تمكن من تلبية المتطلبات الواردة إليه بنسبة 100% لسنة 2023، وفي كبرى الفعاليات والمبادرات على مستوى الدولة، ومنها مؤتمر الأطراف للتغير المناخي COP 28، وبواقع 35 طلب ترجمة بلغة الإشارة، وذلك من مختلف الجهات الحكومية والاتحادية في الدولة، كما تمكن من تغطية 39 ورشة عمل وفعالية في المؤتمر، موجهاً شكره لهم لهذه الجهود، وراجياً لهم مزيداً من النجاح والتميز.

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