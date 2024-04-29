محاكم دبي تطور آلية حضور المتقاضين للجلسات

المصدر: دبي - البيان

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عقد القاضي محمد عبيد المطوع، رئيس محكمة الأحوال الشخصية، اجتماعاً مع القاضي حميد الشحي، رئيس فريق تطوير آليات حضور المتقاضين للجلسات.

وذلك في إطار السعي المستمر لتحسين العمل القضائي، ولتسهيل عملية حضور المتقاضين وتوفير بيئة قانونية ملائمة لحقوقهم

وأكد القاضي محمد المطوع أهمية دور الحاضرين في تحسين أداء المحكمة ورفع مستويات الجودة والتميز، وقد تم توضيح أهداف اللقاء ومناقشة مجموعة من النقاط منها، العقبات الرئيسية التي تواجه الخصوم، بما في ذلك الحفاظ على سرية حضور المتقاضين، وتقليل أوقات الانتظار، والسرية في مناداة الخصوم.

ومناقشة التحديات، والفرص، والحلول الممكنة، ومشكلات المتعاملين بخصوص حضور الجلسات، إلى جانب استعراض بعض الممارسات الجارية في المحكمة التي يمكن الاستفادة منها لتقصير أوقات الانتظار، وتوعية المتعاملين حول الإجراءات الخاصة بحضور الجلسات وكيفية المشاركة عن بعد من خلال القنوات المخصصة لذلك.

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