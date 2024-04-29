سقوط أمطار متفرقة وبرد على الفجيرة ورأس الخيمة

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

ت + ت - الحجم الطبيعي

مع استمرار تكون السحب الركامية على المناطق الشرقية والشمالية سقطت اليوم أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة أحيانا على مناطق متفرقة من دبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، وذلك مع نشاط ملحوظ للرياح.

وسقطت اليوم أمطار غزيرة مع حبات برد صغيرة على مناطق اعسمة ووادي عبادلة بالفجيرة والغيل، ومسافي برأس الخيمة، وكانت متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة من دبي على طريق جبل علي ـ لهباب، والليسيلي، وفي الشارقة على مطار الشارقة الدولي ومليحة والسعدية وشارع الذيد والسيوح باتجاه خورفكان والبطايح ومويلح، وكانت خفيفة على القراين، وخورفكان كما سقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة في رأس الخيمة.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد تتأثر الدولة حتى يوم السبت المقبل 4 مايو المقبل بامتداد منخفض جوي سطحي قادم من البحر الأحمر يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي من الشمال الغربي وتيار هوائي في طبقات الجو العليا مع تقدم تشكيلات مختلفة من السحب تتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع البرق والرعد أحياناً، مع سقوط بعض البرد، تبدأ من الغرب ليل الأربعاء وتمتد على معظم مناطق الدولة يوم الخميس وتتركز على المناطق الغربية والسواحل وبعض المناطق الشرقية.

وحذر المركز الوطني للأرصاد من الأمطار الغزيرة ودعا إلى اتخاذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الغزيرة من السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والشمالية والرياح القوية التي قد تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية أحيانا كما شدد على ضرورة تجنب أماكن جريان الأودية وأماكن تجمع المياه، وضرورة اتباع إجراءات السلامة أثناء هطول المطر.

وسجلت أعلى درجة حرارة على الدولة أمس بمقدار 41.2 درجة مئوية في وتييد (منطقة الظفرة) عند الساعة الثالثة والنصف عصرا، وسجلت أقل درجة في جبل جيس (رأس الخيمة) بمقدار 16.5 درجة مئوية عند الساعة الثالثة والربع صباحا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز